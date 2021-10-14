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Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

14:14
  • четверг
  • 14 октября 2021

Правительство выделило четыре миллиарда рублей

Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Средства перечислят до 22 ноября всем, кто был награжден медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", передает РИА Новости.

На эти нужды будет выделено четыре миллиарда рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги получат более 75 тысяч человек.

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