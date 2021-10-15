Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны

Итоги переписи повлияют на будущее страны и каждого из ее жителей

Во всех российских регионах началась перепись населения. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

Как отметил глава ведомства, итоги Всероссийской переписи населения повлияют на будущее страны и каждого из ее жителей. Малков отметил полную готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире.

Процедура переписи абсолютно безопасна и для переписчиков, и для граждан России, подчеркнул руководитель Росстата. У каждого переписчика будет маска и памятка о том, как себя вести, чтобы избежать заражения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отработаны сценарии работы в разных условиях, цитирует Малкова ТАСС.

12-я Всероссийская перепись населения — основной источник официальной статистики по численности, структуре и другим характеристикам — пройдет с 15 октября по 14 ноября. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме.

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