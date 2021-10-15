Путин отреагировал на конфликт в Карабахе поговоркой

В регионе восстанавливается мирная жизнь

Президент России Владимир Путин оценил сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Плохой мир лучше, чем хорошая война", - такой поговоркой Путин охарактеризовал режим перемирия в регионе.

Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия, отметил российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ. При содействии Москвы осуществляется доставка гуманитарных грузов, ведется разминирование территорий.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили особую роль Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Вмешательство Москвы позволило избежать тысяч жертв со стороны Азербайджана и Армении.

9 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, стороны конфликта остаются на территориях, занятых ими во время военных действий, а в регион войдут российские миротворцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram