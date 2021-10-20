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Группу туристов эвакуировали с извергающегося вулкана в Японии

10:47
  • среда
  • 20 октября 2021

Ему присвоили третью степень опасности из пяти

В Японии 11 альпинистов эвакуировали с горы Асо, где начал извергаться вулкан.
На испанском острове продолжается извержение вулкана

Туристы находились на горе в момент начала извержения, на данный момент их спустили к подножию. Пострадавших нет, передает РИА Новости.

Власти ввели запрет на приближение и восхождение на гору. В 130 километрах от вулкана находится атомная электростанция "Иката".

20 октября в Японии проснулся самый крупный в стране вулкан Aco. Он выбросил столб пепла и дыма на 3,5 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров. Вулкану присвоили третью степень опасности по пятибалльной шкале.

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