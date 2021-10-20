Путин провел совещание по ситуации с COVID-19. Главное

Темпы вакцинации идут медленно

Владимир Путин поддержал инициативу оперштаба объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы сдержать распространение коронавируса. С этой темы началось совещание президента с правительством. Сроки в каждом конкретном регионе могут сместить на неделю раньше или продлить, всё зависит от эпидобстановки. Особое внимание работе системе здравоохранения, сбоев быть не может, должно хватать запасов лекарств, кислорода - с ним помогут и военные. В России число выявленных новых случаев COVID приближается к 35 тысячам в сутки. Но темпы вакцинации идут медленно и это, по словам президента, странно.

Критические цифры смертности, госпитализаций и тяжелых пациентов - в 17 регионах. Осложнение эпидемиологической ситуации по всей стране. Устойчивый рост заболеваемости вот уже более месяца. Причины - недостаточные темпы вакцинации и несоблюдение санитарных ограничений. Кабмин вынужден просить президента пойти на довольно сложные и дорогостоящие для бюджета меры. Главный аргумент - жизнь граждан дороже.

"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Понятно, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Главам регионов предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае, дополнительные можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября", - сообщил Путин.

Параллельно с введением нерабочих дней правительство предлагает расширять практику использования QR-кодов. И рекомендовать непривитым неработающим россиянам старше 60 лет, не имеющим медотвода, сохранять режим самоизоляции, а работающих перевести на удаленку. Тем же сотрудникам, кто захочет вакцинироваться, предоставлять два выходных дня.

В кабмине подсчитали: при введении новых ограничительных мер экономика страны будет терять по 4 миллиарда рублей в сутки. А если вынужденные каникулы продлятся две недели, то обойдутся в 60 миллиардов. В сфере услуг возможное снижение оборотов и выручки - от 25 до 35 процентов. Поэтому государство запланировало меры поддержки. Гранты для малого и среднего бизнеса в объёме 1 МРОТ на 1 работающего сотрудника. Это на зарплаты. И дешевые кредиты, чтобы предприниматели смогли уплатить налоги, аренду, ЖКХ.

На эти дешевые кредиты для помощи бизнесу из бюджета потребуется 8 миллиардов рублей. Главное условие такого займа - сохранение предприятием численности сотрудников. В случае увольнения более чем 10 процентов, процентная ставка становится рыночной. Финансовую помощь окажут и регионам.

"Выделение 56 миллиардов на поддержку системы ОМС. В дополнение к этому, мы проведем централизованную закупку и доставку в регионы отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые отдельные регионы страны сегодня не приобретают, ссылаясь на дефицит финресурсов. Но эти препараты абсолютно необходимы, особенно в первые дни оказания медпомощи. Так же окажем поддержку регионам в обеспечении кислородом", - сообщила Татьяна Голикова.

В целом по стране пациентами с коронавирусом заняты уже 86 с половиной процентов предназначенных для них коек. А в некоторых регионах, например, на Ставрополье, в Адыгее, Самарской и Саратовской областях и вовсе превышает 95 процентов. При этом, в правительстве выявили странные расхождения между количеством заболевших и контактировавших с ними людей и выданных больничных. Листков нетрудоспособности меньше, чем людей, которые должны соблюдать изоляцию.

"Дорогие друзья! Если у вас кто-то в семье заболел, и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать - тем самым вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе. Я прошу Минздрав постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах. А власти субъектов прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это нужно деликатно, с уважением к таким людям", - заявил Путин.

А еще нужно наращивать объёмы тестирования и иммунизации. Сейчас уровень вакцинации в среднем по России чуть больше 45 процентов. А необходимо 80. Владимир Путин призвал россиян не бояться прививки. Которая уже доказала свою безопасность и эффективность.

"Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, честно говоря, странно, эти разговоры странными являются. Я помню, в самом начале спрашиваю своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?" Вопрос ко мне: "А ты привился?" Я говорю: "Нет пока". "Я подожду, пока ты привьешься". "Хорошо, вот я привился, спрашиваю: "Ты привился?". "Нет". "Почему?". "Ну, не знаю, подожду пока. Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. У нас хорошая надежная вакцина", - рассказал Путин.

Президент подчеркнул: есть только два способа пройти пандемию. Переболеть или вакцинироваться. Второе все-таки безопасней. Татьяна Голикова, в свою очередь, тоже попросила россиян: прежде чем в предстоящие нерабочие дни отправиться куда-то по стране, изучить карту распространения ковида. Она доступна на сайте стопкоронавирус.рф. И не осложнять ситуацию там, где она и так неблагополучная.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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