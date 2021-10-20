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Путин предупредил об опасности низкого уровня вакцинации

15:42
  • среда
  • 20 октября 2021

Главам регионов следует наращивать темпы вакцинации

Низкий уровень вакцинации от коронавируса приводит к опасным последствиям. Об этом в среду, 20 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19.
Голикова попросила дать россиянам два выходных дня для вакцинации

Глава государства напомнил, что вакцинация реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, а также угрозу смерти. В связи с этим российский лидер обратил внимание глав регионов на необходимость наращивания темпов вакцинации.

Владимир Путин напомнил о просьбе вице-премьера Татьяны Голиковой к работодателям предоставлять сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации. Президент предложил участникам совещания выяснить, "как можно пошире использовать эту возможность".

Путин подчеркнул, что выходные для вакцинации должны предоставляться с охранением зарплаты, сообщает РИА Новости.

В Российской Федерации проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Для граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учеными, напомнили ранее в Роспотребнадзоре. Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

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