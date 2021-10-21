Появилось видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну

Предполагается, что первый россиянин отправится на спутник Земли в 2030 году

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина продемонстрировал процесс тренировок в рамках экспериментов по организации полетов на Луну.

На видео, опубликованном в YouTube-канале Центра, космонавт Александр Мисуркин готовится к своей третьей космической командировке, которая запланирована на 8 декабря. Командир экипажа ЭП-20 проходит предполетные этапы эксперимента "Созвездие − ЛМ-21/22".

Тренировка проводилась в рамках эксперимента "Созвездие" на тренажере "Выход-2", который имитирует лунную силу тяжести. Предполагается, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.

В сентябре госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полетов на Луну и высадки на естественный спутник Земли. Первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

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