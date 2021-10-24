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Госдеп потребовал от Турции объяснений после скандального заявления Эрдогана

12:36
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Президент решил выслать послов десяти государств

Анкара объявит десять иностранных послов персонами нон грата. Такое поручение дал президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на призыв зарубежных дипломатов освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. В чёрный список попали главы дипмиссий США, Германии и других государств. Эрдоган заявил, что они пытались вмешаться во внутренние дела его страны.
Эрдоган дал команду о высылке из Турции десяти послов

Появление на митинге в Анкаре президента Турции толпа встречает одобрительными возгласами. И очевидной поддержкой его последнего заявления, вызвавшего международный скандал. Реджеп Тайип Эрдоган требует выслать глав дипломатических миссий десяти государств - США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, сообщает "ТВ Центр".

Повод - послы этих стран передали в турецкий МИД письмо с совместным требованием освободить из-под стражи Османа Кавалу. По мнению иностранных посольств - известного правозащитника, а по мнению официальной Анкары - государственного преступника.

Осман Кавала, как считает турецкая фемида, причастен к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Он осужден и уже несколько лет находится в заключении. Сам Кавала всё отрицает. 64- летний диссидент известен ещё и тем, что поддерживает культурные проекты национальных меньшинств, выступает сторонником примирения с Арменией и курдами.

На заявление турецкого президента отреагировали в Норвегии и Германии. Реджепу Тайипу Эрдогану намекнули, что, делая такой шаг, Турция отворачивается от своих европейских партнеров, попирая принципы демократии. Но это, пожалуй, самый корректный ответ.  В Бундестаге говорят о необходимости дать ответ президенту республики в таких же резких интонациях. А кроме слов, предлагают обсудить и конкретные меры.

В Вашингтоне на дипломатический демарш Турции ответили сдержано. В Госдепе заявили, что ознакомились с заявлением Эрдогана и добиваются от Анкары ясности по этой проблеме. Впрочем, какой бы не оказалась реакция США, турецкий лидер вряд ли пойдёт на попятную. По крайней мере, он уже не раз демонстрировал неуступчивость в принципиальных для него вопросах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр". 

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