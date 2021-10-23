Эрдоган дал команду о высылке из Турции десяти послов

Дипломаты пытались защитить турецкого активиста

В ближайшее время из Турции будут высланы послы десяти государств. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган дал указание МИДу объявить глав дипломатических миссий Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США персонами нон грата.

Заявление турецкого лидера прозвучало на выступлении в городе Эскишехире. Трансляция велась в Twitter Эрдогана.

Эрдоган дал это поручение в ответ на призывы освободить турецкого активиста Османа Кавалу, который поддерживал проекты этнических и религиозных меньшинств. Он также пытался внести свой вклад в примирение Турции и Армении.

Власти Турции обвинили Кавалу в участии в попытке госпереворота в 2016 году. Сейчас он находится под стражей.

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