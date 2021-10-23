ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган дал команду о высылке из Турции десяти послов

19:37
  • суббота
  • 23 октября 2021

Дипломаты пытались защитить турецкого активиста

В ближайшее время из Турции будут высланы послы десяти государств. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган дал указание МИДу объявить глав дипломатических миссий Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США персонами нон грата.
Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения"

Заявление турецкого лидера прозвучало на выступлении в городе Эскишехире. Трансляция велась в Twitter Эрдогана.

Эрдоган дал это поручение в ответ на призывы освободить турецкого активиста Османа Кавалу, который поддерживал проекты этнических и религиозных меньшинств. Он также пытался внести свой вклад в примирение Турции и Армении.

Власти Турции обвинили Кавалу в участии в попытке госпереворота в 2016 году. Сейчас он находится под стражей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.