Дикие лисы облюбовали Москву

Их видели уже в нескольких районах

Казус недели - появление дикой лисы на Красной Площади. Её заметили там в ночь на 18 октября.

Хищница вела себя вполне уверенно и удалилась непонятно куда. Впрочем, как и пришла - неизвестно откуда.

Корреспондент "ТВ Центр" Наталья Тарасова выясняла - это природа настолько очистилась или рыжие хищницы стали считать мегаполис отличной средой обитания?

А ещё нашла в Москве место, где лис десятки. Подробности в её репортаже (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram