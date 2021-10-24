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Дикие лисы облюбовали Москву

15:20
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Их видели уже в нескольких районах

Казус недели - появление дикой лисы на Красной Площади. Её заметили там в ночь на 18 октября.
Лису заметили у Храма Василия Блаженного в Москве

Хищница вела себя вполне уверенно и удалилась непонятно куда. Впрочем, как и пришла - неизвестно откуда.

Корреспондент "ТВ Центр" Наталья Тарасова выясняла - это природа настолько очистилась или рыжие хищницы стали считать мегаполис отличной средой обитания?

А ещё нашла в Москве место, где лис десятки. Подробности в её репортаже (смотрите видео).

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