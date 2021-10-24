Дикие лисы облюбовали Москву

Их видели уже в нескольких районах
Казус недели - появление дикой лисы на Красной Площади. Её заметили там в ночь на 18 октября.
Хищница вела себя вполне уверенно и удалилась непонятно куда. Впрочем, как и пришла - неизвестно откуда.
Корреспондент "ТВ Центр" Наталья Тарасова выясняла - это природа настолько очистилась или рыжие хищницы стали считать мегаполис отличной средой обитания?
А ещё нашла в Москве место, где лис десятки. Подробности в её репортаже (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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