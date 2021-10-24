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Умер режиссёр "Убойной силы" Александр Рогожкин

15:42
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Ему было 72 года

В Санкт-Петербурге скончался режиссёр Александр Рогожкин. Самые известные его работы - фильм "Особенности национальной охоты" и сериал "Убойная сила".

"Мы все скорбим. Как только станет известна дата и время прощания, информация будет тут же размещена на сайте киностудии", - сообщили РБК в пресс-службе "Ленфильма".

Режиссёру было 72 года. В 2004 году он был удостоен звания народного артиста и получил Госпремию России.

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