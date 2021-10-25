В центре Москвы загорелся старый дом

Эвакуированы 30 человек
В Москве загорелось здание старой постройки. Инцидент произошел на втором этаже трехэтажного дома №30 на 1-й Тверской-Ямской улице.
В здании деревянные перекрытия, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Эвакуированы 30 человек, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Площадь пожара устанавливается.
Движение транспорта по 1-й Тверской Ямской из центра в сторону области затруднено - заняты правый и средний ряд, уточняет ТАСС.
Как сообщает агентство "Москва", в здании расположено торговое представительство Республики Вьетнам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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