В центре Москвы загорелся старый дом

Эвакуированы 30 человек

В Москве загорелось здание старой постройки. Инцидент произошел на втором этаже трехэтажного дома №30 на 1-й Тверской-Ямской улице.

В здании деревянные перекрытия, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Эвакуированы 30 человек, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Площадь пожара устанавливается.

Движение транспорта по 1-й Тверской Ямской из центра в сторону области затруднено - заняты правый и средний ряд, уточняет ТАСС.

Как сообщает агентство "Москва", в здании расположено торговое представительство Республики Вьетнам.

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