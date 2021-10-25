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Кабмин подготовил постановление о грантах малому и среднему бизнесу

12:54
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Компании получат по одному МРОТ на каждого занятого

Российское правительство подготовило проект постановления о выплате единовременного гранта для предприятий малого и среднего бизнеса из числа отраслей, больше всего пострадавших от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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В ходе оперативного совещания со своими заместителями глава кабмина рассказал, что выплату смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные некоммерческие организации из числа наиболее пострадавших отраслей. Прежде всего это касается тех, кто работает с населением напрямую: сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряд других.

Размер гранта будет рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам. Общий объем поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей.

По словам Мишустина, это позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и  поддержать около 3 млн человек.

Заявки на гранты можно будет подать дистанционно в течение полутора месяцев, начиная с 1 ноября 2021 года. Их будет принимать и обрабатывать Федеральная налоговая служба, а средства начнут поступать уже с 15 ноября, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице утвердили программу льготного кредитования для крупных работодателей. Она адресована компаниям в отраслях, которые наиболее пострадали во время пандемии коронавирусной инфекции.

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