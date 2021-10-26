Кабмин выделил дополнительные 56 миллиардов рублей для лечения ковида

Эпидемиологическая ситуация сложная

В России сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом, в больницах лежат много тяжелых пациентов.

В сложившихся условиях правительство распорядилось выделить 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения, в основном на лечение COVID-19. Лечение по полису ОМС сохраняется.

Кроме того, более четырех миллиардов рублей пойдет на закупку полумиллиона флаконов препарата для лечения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимо наращивать темпы вакцинации и тестирования на ковид, подчеркнул глава кабмина.

"Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением этой инфекции невозможно", - сказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram