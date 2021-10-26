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Кабмин выделил дополнительные 56 миллиардов рублей для лечения ковида

14:36
  • вторник
  • 26 октября 2021

Эпидемиологическая ситуация сложная

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В сложившихся условиях правительство распорядилось выделить 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения, в основном на лечение COVID-19. Лечение по полису ОМС сохраняется.

Кроме того, более четырех миллиардов рублей пойдет на закупку полумиллиона флаконов препарата для лечения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимо наращивать темпы вакцинации и тестирования на ковид, подчеркнул глава кабмина.

"Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением этой инфекции невозможно", - сказал Мишустин.

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