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В Краснодаре горит трехэтажный магазин (видео)

12:16
  • четверг
  • 28 октября 2021

Огнем объяты 1,5 тысячи квадратных метров

В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин. ЧП произошло на улице Уральская, дом 212/10.

В здании находятся фабрика дверей, а также магазины напольных покрытий, керамики. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, он локализован. 

Борьбу с огнем ведут 150 человек и 43 единицы техники, наращивается группировка, сообщили в МЧС. Причины возгорания пока не установлены. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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