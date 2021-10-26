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Эвакуация началась в Балтийске после хлопка газа в жилом доме

14:58
  • вторник
  • 26 октября 2021

Пострадал один человек

Хлопок газовоздушной смеси произошел в одном из жилых домов города Балтийск Калининградской области. Об этом во вторник, 26 октября, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
СК показал последствия взрыва в Набережных Челнах (видео)

После хлопка вспыхнул пожар, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлечены шесть подразделений. Проводится эвакуация жильцов данного дома.

В результате происшествия пострадал один человек, его осматривают медики, сообщает РИА Новости.

25 октября из-за утечки газа прогремел взрыв на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах. По данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек. Одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась после госпитализации.

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