Нерабочая неделя: как будет жить Москва до 7 ноября

Что закроется, а что будет работать в эти дни?

В четверг в Москве началась нерабочая неделя. На такие меры пришлось пойти из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. До 7 ноября включительно в столице закрыто почти всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. В театры и музеи можно попасть только по QR-коду. Массовые мероприятия отменены. Как город встретил длинные выходные?

В торговых центрах покупательский ажиотаж последних дней сменился непривычной тишиной. Тёмные витрины и закрытые зоны кафе – в четверг в Москве начался режим нерабочих дней. Вынужденная мера, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

До 7 ноября открыты только продуктовые магазины, аптеки и точки с товарами первой необходимости. Остальным разрешено работать дистанционно, поэтому вместо покупателей в торговых центрах - очереди из курьеров.

Пауза в 11 дней для доставщиков - "горячий" период. Курьеры нарасхват, им предлагают самые выгодные условия. В ресторанных залах подняты стулья, а на дверях появились объявления - заведения общепита тоже попали под временные ограничения. Еду можно получить только на вынос, или оформить доставку.

Специалисты полагают, что этого времени должно хватить, чтобы разорвать цепочки заражения коронавирусом. Приостановлена работа всех предприятий сферы услуг. Закрыты фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты. Организации, которые пренебрегут запретом, могут быть оштрафованы на сумму до одного миллиона рублей.

Транспорт работает в обычном режиме. Но ограничительные меры подействовали: в метро даже в утренние часы пик - полупустые перроны и составы. Театры и музеи смогут принимать посетителей с QR-кодами. Зрители без прививок, которые купили билеты заранее, окажутся перед выбором.

"Первое - можно сдать билеты и получить полностью деньги, вернуть обратно, либо можно прийти, у кого нет QR-кодов, по ПЦРу", - рассказал директор Ленкома Марк Варшавер.

Фору всем, как провести частичный локдаун, могут дать жители старше 60 лет - они с начала недели находятся дома, и скучать некогда. Танцевать онлайн сложно, но Елена Булгакова использует это время, чтобы учить любимый итальянский по программе "Московское долголетие". А Иветта Петровна вышивает и занимается онлайн живописью.

С доставкой продуктов и всего необходимого помогают соцработники и волонтеры. Заявки от жителей на домашнем режиме принимают по телефону "горячей линии".

Нерабочие дни - это время, которое можно провести с семьей и на свежем воздухе. Разобщение контактов на 11 дней должно покрыть два инкубационных периода самого распространенного в Москве дельта-штамма коронавируса. Если ситуация улучшится, то через полторы недели Москва вернется к обычной жизни.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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