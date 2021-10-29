СК проверит причастность Рашкина к незаконной охоте

Такое решение приняли в связи с большим общественным резонансом

Следователи управления Следственного комитета по Саратовской области приняли к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе, в рамках которого проверяется причастность депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказала старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации Надежда Волошина.

Решение о передаче дела, возбужденного по ч. 1 ст. 258 УК России (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба), из полиции в Следственный комитет было принято в связи с большим общественным резонансом.

В релизе, поступившем в распоряжение ТВЦ, сообщается, что 29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от рабочего поселка Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося).

СК совместно с полицией проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению данного противоправного деяния. В том числе проверяется причастность к произошедшему депутата Государственной думы Валерия Рашкина.

29 октября в машине Рашкина обнаружили тушу убитого лося. Депутат сообщил, что вместе с товарищем нашел животное в лесу, решил забрать его домой и разделать.

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