80 лет назад началась оборона Севастополя

Защитники города оказали сопротивление врагу

Одно из значимых событий в истории Великой Отечественной войны: 80 лет назад началась героическая оборона Севастополя. Тогда немецкие войска рассчитывали штурмом захватить город, который считался важнейшей советской военной базой на Чёрном море. Но, вставшие на защиту бойцы и местные жители, продемонстрировали невероятное мужество и стойкость.

Прижатые к морю возле посёлка Николаевка артиллеристы четыре дня отражали немецкие атаки. Это был первый бой за базу Черноморского флота. Не сумев захватить Москву и Ленинград, Гитлер бросил все силы на Крым, чтобы выйти к Кавказу. Ворвавшись на полуостров, Манштейн собирался сходу взять Севастополь.

Приморская армия в этот момент прорывалась в Севастополь через южный берег Крыма. Подходы с севера были открыты. Третий рубеж обороны так и не успели достроить. Задержать противника должны были наспех сформированные подразделения из морской пехоты и добровольцев. Одним из первых в бой вступил батальон курсантов училища береговой обороны, сообщает "ТВ Центр".

На пути армии Манштейна встали 18-ти и 19-летние курсанты. В ночь на 30 октября юноши совершили 35-километровый марш-бросок. На себе несли пулемёты, миномёты, ящики с боеприпасами. В четырёх километрах под Бахчисараем они штыками рыли окопы. Вгрызались в землю, чтобы хотя бы на несколько дней остановить продвижение немецких полчищ. Авиация, артиллерия и танки не могли сломить молодых защитников.

На защиту города встал каждый житель. Дети тушили зажигательные бомбы и носили еду на передовую, взрослые шли на фронт или работали на подземных заводах. Только спустя 264 дня после начала штурма Манштейн доложил в Берлин, что взял Севастополь, но потерял армию. Армию, которая должна была нанести сокрушительный удар по Сталинграду и выйти на Кавказ, но благодаря подвигу черноморцев, навсегда осталась в Крыму.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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