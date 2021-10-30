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На въезде в Севастополь заработали санитарные блок-посты

12:27
  • суббота
  • 30 октября 2021

Въехать в город можно только по QR-коду

В России начались нерабочие дни В большинстве регионов до 7 ноября закрыты салоны красоты, непродовольственные магазины и спортивные залы. Дополнительные ограничения устанавливают местные власти в зависимости от ситуации.
В Петербурге вводят ограничения на работу ресторанов и кинотеатров

Въехать или выехать из Севастополя теперь можно только предъявив QR-код о вакцинации или справку о медотводе. Проверять документы и обеспечивать порядок будут совместные бригады из врачей, народных дружинников и представителей местных властей.

Деловая жизнь, как и культурная, и туристическая в Севастополе замерла. С 30 октября город ввел дополнительные ограничения. По-другому распространение коронавируса не остановить.

По всей стране до 7 ноября, закрыты заведения общепита. Кафе и рестораны работают только навынос. Не принимают клиентов салоны красоты, химчистки, прачечные, автосервисы, детские сады и кружки, фитнес-центры. Москва и еще восемь областей полностью приостановили работу магазинов и торговых центров. Школьники ушли на каникулах, вузы перешли на дистанционное обучение, сообщает "ТВ Центр".

Региональные власти эти ограничения могут продлить или ужесточить по своему усмотрению. Например, в Хакасии введён комендантский час. В Омске в общественный транспорт пустят только по QR-кодам.

Из всех учреждений культуры Москвы, сегодня работают только музеи и театры. Но, конечно вход обязательно по QR-кодам и паспортам. Временный запрет в Москве не распространяется на магазины, реализующие продукты и товары первой необходимости, больницы и поликлиники, аптеки, автозаправки, общественный транспорт.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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