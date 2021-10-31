Подробности массового отравления россиян в Хургаде

40 человек оказались в больнице

Отпуск на больничной койке. Как минимум 40 россиян госпитализированы с острым отравлением в египетской Хургаде. Виной всему многочисленные нарушения санитарных норм в отеле, где отдыхали туристы. Выяснением обстоятельств уже занялась местная прокуратура, гостиницу закрыли на неопределенный срок.

По словам туристов, первые признаки недомогания стали ощущаться ещё в ночь на 30 октября. После обеда стало понятно, что речь идёт о массовом отравлении. Весь день в больницы Хургады поступало всё больше отдыхающих с одними и теми же симптомами: тошнота, рвота, диарея, слабость, высокая температура.

Среди отравившихся много детей от двух лет и выше. Состояние пациентов врачи называют удовлетворительным и стабильным. Как стало известно позже, отель закрыт на неопределённое время. Прокуратура проводит проверку. Находящихся в больницах россиян уже допросила полиция, посетили судья и мэр города, сообщает "ТВ Центр".

Причина отравления до сих пор не ясна. Но по отзывам самих пострадавших, проблема может быть в водопроводной воде либо в общей антисанитарии. В отеле даже тарелки зачастую были грязными. Если эта информация подтвердится, гостиничный комплекс могут закрыть навсегда с отзывом лицензии. Его владельцам грозит уголовное дело.

Жалобы на ухудшение сервиса всё чаще поступают и из других отелей Хургады и Шарм-эль-Шейха. После шестилетнего перерыва Египет снова открылся для российских туристов.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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