Как живёт Москва в режиме нерабочих дней

Открыты только аптеки и продмаги

Четвёртый день Москва живёт в режиме нерабочих дней. Закрыто почти всё, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Разве что музеи и театры работают, но доступ возможен лишь с QR-кодом.

Это – вынужденная мера. В городе продолжают ежедневно регистрировать 7-8 тысяч новых случаев COVID-19. С учётом инкубационного периода штамма дельта эти цифры могут начать падать в середине будущей недели.

Сейчас от каждого зависит - удастся сдержать распространение вируса или нет. Подробнее о ситуации в столице - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram