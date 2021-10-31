ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как живёт Москва в режиме нерабочих дней

15:39
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Открыты только аптеки и продмаги

Четвёртый день Москва живёт в режиме нерабочих дней. Закрыто почти всё, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Разве что музеи и театры работают, но доступ возможен лишь с QR-кодом.
В России начался режим нерабочих дней

Это – вынужденная мера. В городе продолжают ежедневно регистрировать 7-8 тысяч новых случаев COVID-19. С учётом инкубационного периода штамма дельта эти цифры могут начать падать в середине будущей недели.

Сейчас от каждого зависит - удастся сдержать распространение вируса или нет. Подробнее о ситуации в столице - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Обстановка в Москве во время нерабочих дней
Обстановка в Москве во время нерабочих дней
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.