В России начался режим нерабочих дней

Он продлится до 7 ноября

Во всей России начались нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусом. В этот период будут закрыты непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты, спортивные комплексы. Запрещено проводить массовые мероприятия.

Работают аптеки и продуктовые. А кафе и рестораны продают еду только навынос. Школы и детские сады ушли на каникулы.

Нерабочие дни в России продлятся до 7 ноября, а в каких-то регионах и дольше. Решения принимают главы субъектов. Они же могут ужесточить ограничения.

Например, в Севастополе с 30 октября на дорогах установлены блокпосты. При въезде и выезде будут проверять QR-коды, сообщает "ТВ Центр".

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