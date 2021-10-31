Россияне пострадали в серьёзном ДТП с автобусом в Турции

ДТП произошло по дороге в аэропорт

По меньшей мере, девять российских туристов пострадали в воскресенье в результате ДТП в турецком городе Серик (провинция Анталья). Об этом сообщило генеральное консульство России в Анталье на своей странице в соцсети.

Авария произошла на дороге, ведущей в аэропорт. Известно, что в ДТП попал автобус, в котором находились 12 россиян. Девять из них доставлены в госпиталь.

Состояние троих россиян, включая двух детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются в больнице под наблюдением врачей.

Днём ранее в Египте 40 россиян отравились в одном из отелей Хургады. В больницу попали и дети от двух лет. Власти распорядились закрыть гостиницу, в которой произошло ЧП.

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