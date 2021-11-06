Электронные паспорта в России: за и против

Какие сложности могут возникнуть при их внедрении

МВД России совместно с Минцифры прорабатывает требования к порядку выдачи, оформления и защиты электронных паспортов. Цифровые документы начнут выдавать уже в следующем году, пилотными регионами станут Москва, Московская область и Татарстан. Существовать электронные паспорта будут в двух вариантах - в виде смарт-карты и в виде приложения с QR-кодом, который будет подтверждать право на совершение определенных действий , например, QR-код вместо паспорта можно будет показывать при покупке алкоголя. Пока история абсолютно добровольная, но согласно опросам, поменять свой обычный бумажный паспорт на смарт-карту готов фактически каждый третий россиянин.

Виновато поджав уши и хвост, собака Веста делает вид, что искреннее не понимает, что здесь произошло. Старый добрый бумажный паспорт краш-тест собачьими зубами, увы, не прошел. Ситуация, конечно, комичная, но не такая уж редкая. В бумажных паспортах рисуют непослушные чада. Заботливые супруги, забыв проверить карманы, стирают документ вместе с одеждой.

Юристы поясняют: малейшее повреждение делает документ недействительным. Ну а дальше штраф и замена паспорта. Те, кто хоть раз его терял, прекрасно понимают масштаб бедствия. Да и за годы использования, например, от 20 до 45 лет, "дубликат бесценного груза" часто становится вида непотребного. Даже из широких штанин как-то доставать неудобно. Альтернатива есть, точнее будет. С 1 декабря жители столицы, смогут оформить электронный паспорт. С развитием необходимой инфраструктуры, но не позднее середины 2023 года такие начнут выдавать по всей России. В Минцифры особо подчеркивают: дело добровольное. Гражданин сам будет решать, какой документ – бумажный или электронный ему нужен.

"По крайней мере, такого документа должно быть достаточно, чтобы человек, например, сотрудник полиции который идентифицирует человека с помощью такой карты, мог понять, что тот самый человек - Иванов Иван Иванович, сведения о котором указаны на этой карте", - объясняет советник юридической фирмы, преподаватель Дмитрий Кириллов.

Выглядеть паспорт будет как небольшая пластиковая карта с фотографией и личными данными: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Но, главное, все это будет продублировано в специальном приложении "Мобильный идентификатор" в виде QR-кода. То есть, по сути, цифровой паспорт станет еще и виртуальным.

"Сам процесс обработки данных с бумажного паспорта тяжёлый, трудоёмкий. Когда на всех этих многочисленных пропускных пунктах, в МФЦ оператор вынужден сканировать паспорт, перебивать с него данные вручную, может возникнуть определённое количество ошибок. Весь этот процесс можно оцифровать: я могу в 9 случаях из 10 бумажный паспорт не доставать, показывать в приложении QR-код. Тот, кто хочет получить доступ к моим данным, получит эти данные, верифицированные соответствующими органами власти, и они сразу будут ложиться в соответствующие информационные системы. Это очень удобно", - говорит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Пластиковые ID для доступа к электронным государственным сервисам уже есть в Германии, Эстонии, Сингапуре и Малайзии. В США такая карта служит удостоверением личности. У каждого штата своя форма.

Впрочем, дальше сканирования дело зачастую не идет. Практика показала, что пластиковые паспорта подделывают чаще бумажных. Учитывая, что алкоголь в Штатах продают с 21 года и только при предъявлении того самого ID, рынок подделок процветает.

Голограммы и другие степени защиты будут и на российских пластиковых паспортах. Их обещают обезопасить не хуже бумажных, однако эксперты указывают на другой принципиальный момент. Главное в документе нового вида - начинка.

На микросхему отечественного производства, похожие сейчас используют в загранпаспортах, будут записаны биометрические данные гражданина: фото и отпечатки пальцев.

"Это суперзащита, которую взломать невозможно. То есть потребуются века, тысячелетия, чтобы взломать код одного паспорта, подбирая комбинацию", - уверяет заместитель начальника цеха по производству микросхем Дмитрий Терентьев.

Но взламывать один конкретный паспорт за редким исключением никто и не собирается. Угроза куда серьезнее - безопасность банка биометрических данных. Это не пароль или логин, который в случае утечки можно просто взять и поменять. Биометрия у человека одна и на всю жизнь. Только за прошлый год в банковском секторе произошло более 200 утечек. Хакеры получили данные к данным полумиллиарда пользователей.

"В цифровом мире сейчас живем и этот риск неизбежен, вопрос только в степени этого риска. И если государство озаботится защитой этих сведений, то риск утраты или утечки этой информации будет не больше, чем с обычными паспортами. Загранпаспорта, они также содержат носитель информации с биометрическими сведениями, и я не могу припомнить новостей о масштабных утечек таких данных", - говорит советник юридической фирмы, преподаватель Дмитрий Кириллов.

"Паспорт... сетчатка глаза, которая туда внесена. Рисунок пальца, точнее пальцев. Несколько пальцев... они не используются просто так. Должен быть человек, с которым мы сличаем ту самую сетчатку глаза и тот самый палец. В этом случае те или иные юридически значимые действия будут примениться", - объясняет директор по кибербезопасности кредитного бюро Евгений Акимов.

Платежные системы, оформление виз и пропусков или разблокировка гаджетов – многие граждане, даже не задумываясь об этом, сами уже передали свои данные платежным система, финансовым корпорациям или IT-гигантам. Иными словами - глупо, например, бояться камер с распознаванием лиц в метро, если разблокируешь мобильный телефон функцией Face ID. Цифровое будущее уже наступило, это бессмысленно отрицать.

"Очень многое зависит от населения, от доверия. Психологические моменты. Я думаю, во многом это будет определяться теми дополнительными сервисами, которыми обладает электронный паспорт. Как только люди поймут удобство большее, чем обычного бумажного паспорта, это пойдет быстрее", - говорит Евгений Акимов.

К тому же есть у виртуальных паспортов существенные преимущества. Шутка о том, что кто-то с твоим паспортом возьмет кредит, вскоре, может стать не актуальной. Физический контакт с документом сводится к минимуму, как и количество передаваемых сведений.

"Если я даю паспорт, то обычно его целиком сканируют, и все эти данные хранятся потом в полном объёме. Здесь под каждый конкретный случай предоставляется именно тот набор сведений, который нужен второй стороне. Например, если я хочу купить алкоголь, и мне требуется предъявить удостоверение личности, что я по возрасту могу это сделать, то в рамках QR-кода я даю только свою фотографию и возраст, потому что не нужно продавцу знать моё имя и адрес, где я прописан", - говорит Максут Шадаев.

К тому же и от бумажных удостоверений личности государство полностью отказываться не намерено. У электронного паспорта будет и еще одно весомое преимущество. Вместе с пластиковой картой гражданин получит электронную цифровую подпись. Те, кто пользовался услугами налоговой, например, оформлял вычет, знают, насколько это удобно. Все можно оформить через интернет, не выходя из дома. По поручению президента к 2023 году большинство значимых госуслуг, а таких около трехсот, должны будут доступны в онлайн-формате. И введение электронного паспорта – логичный и важный шаг цифровой трансформации.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, "В Центре Событий".

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