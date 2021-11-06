В Греции без QR-кода можно пойти только в продовольственный магазин

В стране вводят жёсткие ограничения

Дополнительные антиковидные меры вынуждены принимать в европейских странах. В Греции, где цифры заболеваемости бьют рекорды, вступили в силу новые ограничения.

Граждане, не сделавшие прививку, смогут свободно ходить только в продуктовые магазины, аптеки и церкви. Для посещения остальных мест потребуется отрицательный ПЦР-тест. Невакцинированные сотрудники государственных и частных компаний обязаны дважды в неделю за свой счёт сдавать анализ на ковид.

В Австрии правила ужесточают с 8 ноября. Навестить родственников в больнице или доме престарелых, попасть в кафе и салоны красоты смогут только переболевшие или привитые. Раньше это можно было сделать при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщает "ТВ Центр".

Во Франции депутаты Национального собрания продлили действие санитарных пропусков, а также чётко прописали наказание за их подделку. Нарушителям грозит штраф до 75 тысяч евро или тюремное заключение сроком до пяти лет. Рассматривается вопрос об обязательной ревакцинации для отдельных групп населения.

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