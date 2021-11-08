Между тем ситуация с распространением ковида в России остается сложной

Эпидемиологическая ситуация остается сложной. В некоторых регионах продлен период нерабочих дней, сохраняются жесткие ограничения.

В "Уралах" - оборудование для производства медицинского кислорода. Специалисты проверяют все соединения и наполняют баллоны. Их отправляют в ковидные больницы Хакасии и Тывы. Кислород сейчас нужен в реанимациях. Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной.

В пяти регионах нерабочие дни пришлось продлить. В Новгородской и Томской областях - до конца недели. В Челябинской и Курской - до 12 ноября. В Смоленской - до 10. Дальше власти будут принимать решения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В столице второй день подряд выявляют меньше пяти тысяч новых случаев заражения. При этом объемы тестирования растут. И, похоже, осенняя волна заболеваемости постепенно идет на спад. Москвичи возвращаются к привычному рабочему графику. Открываются торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы, кафе и рестораны.

С понедельника в порядке эксперимента некоторые московские вузы перешли на смешанный формат обучения. Студенты с отрицательным ПЦР тестом или вакцинированные могут посещать лекции очно.

Посещение столичных музеев и театров все еще возможно только при наличии QR-кода. Невакцинированные и не переболевшие ковидом пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Для них отменен бесплатный проезд.

В понедельник начал действовать новый формат сертификата о вакцинации. В бланке, кроме данных владельца, укажут возможные противопоказания и сведения о ревакцинации. Документ будут изготавливаться в электронном виде на двух языках.

Получить его сегодня удалось не всем. Из-за наплыва пользователей сначала оказался недоступен сервис Госуслуг. Потом люди стали жаловаться, что ранее выданные сертификаты вдруг оказались действительны не год, а всего 6 месяцев. В Минцифры граждан поспешили успокоить. Это технический сбой. Паниковать не стоит. Все данные будут восстановлены. И сроки действия QR-кодов тоже останутся прежними.

При этом столичный портал мос.ру функционировал в штатном режиме. В столице прививку сделали больше 5 миллионов человек. Для остальных открыты пункты в более чем сотне городских поликлиник и 20 торговых центрах.

Виктор Прокушев, Тимур Абдуллаев, Иван Колесников и Елена Сахно, "ТВ Центр".

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