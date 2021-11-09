Дума одобрила законопроект о региональной власти

Документ прошел первое чтение
Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник, 9 ноября, приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Законопроект, в частности, снимает запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд.
Документ также содержит расширенный перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.
Также в случае принятия новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно.
Как отмечают авторы законопроекта, он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, сообщает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram