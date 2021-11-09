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Дума одобрила законопроект о региональной власти

14:45
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Документ прошел первое чтение

Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник, 9 ноября, приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.
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Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Законопроект, в частности, снимает запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд.

Документ также содержит расширенный перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.

Также в случае принятия новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

Как отмечают авторы законопроекта, он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, сообщает РИА Новости.

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