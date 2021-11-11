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Пациенты "красных зон" убедились в важности вакцинации

22:17
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Ситуация с вирусом остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в нашей стране: снова рост заболеваемости, за сутки выявили 40 тысяч 759 случаев. Это последние данные оперштаба. Сегодня там сообщили, что совместно с профильными ведомствами прорабатывают законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и кафе. Эта мера должна стимулировать население вакцинироваться. Прививка - самый безопасный способ сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. В этом на себе убедились пациенты "красных зон".

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой

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