Собянин рассказал о благоустройстве территории у Казанского вокзала

Здесь появится городской сквер

Вокруг Казанского вокзала будет создана качественная городская среда. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благоустройство проведут на Новорязанской улице. Её и примыкающие к ней переулки трудно назвать тихим и уютным районом Москвы, констатировал мэр.

Всё-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале.

Здесь будут расширены тротуары, появится больше зелени, новые места отдыха, а пустынную площадь перед выходом из станции метро "Комсомольская" превратят в новый городской сквер. Кроме того, в гараж грузовых машин на Новорязанской улице вскоре переедет Музей Московского транспорта.

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