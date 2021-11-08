Собянин рассказал о формировании планов благоустройства на 2022 год

Москвичам в "Активном гражданине" предложат проголосовать по проектам развития столичных парков

Столичные власти уже приступили к формированию планов по благоустройству города на 2022 год. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений. В план на 2022 год будут включены улицы и парки, расположенные по всей территории Москвы – от Хрустального переулка в двух шагах от Кремля до Битцевского леса на юго-западе и поймы реки Яузы на северо-востоке.

По программе "Мой район" планируется благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Собянин уточнил, что многие проекты включены в план по просьбам москвичей.

В ближайшие недели на платформе "Активный гражданин" пройдет серия голосований, в ходе которых жители Москвы смогут высказать свое мнение по проектам благоустройства конкретных улиц и парков. По итогам голосований будет принято окончательное решение о формировании программы создания качественной городской среды на 2022 год.

Наиболее сложным проектом благоустройства из запланированных на 2022 год Сергей Собянин назвал природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево" на северо-западе Москвы площадью свыше 200 га. Инфраструктура для отдыха и занятий спортом сильно устарела. При этом помимо ее модернизации есть запрос на сохранение лесного массива.

Концепция благоустройства "Покровского-Стрешнева" получила название "Пять парков в одном". Основная центральная часть останется естественной заповедной зоной, а активные виды отдыха будут сконцентрированы на территориях, прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям.

Благоустройство парка "Покровское-Стрешнево" будет максимально бережным и щадящим. Высказать мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

Ранее мэр столицы рассказал о работе по обеспечению качественной городской среды в рамках программы "Мой район" в Новой Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram