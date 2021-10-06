Собянин рассказал о создании комфортной среды в ЮАО

На юге Москвы реализован ряд крупных проектов

Столичные власти продолжают работать над созданием комфортной среды в жилых районах города. В 2021 году ряд крупных проектов был реализован в Южном административном округе, рассказал в среду, 6 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Москворечье-Сабурово благоустроена пешеходная зона на Каширском шоссе, от дома 51 корпус 5 до дома 59 корпус 2. Эта зона используется не только как променад, но и как транзитная зона к станции МЦД-2 "Москворечье". Также в районе привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, поставили более 80 опор освещения и свыше 130 скамеек. Для прогулок рядом с домом обустроили несколько зон отдыха с качелями.

Еще один проект в районе Москворечье-Сабурово, реализованный по просьбе местных жителей, — благоустройство долины реки Чертановка. Специалисты укрепили русло реки, сделали подпорные стены, проложили удобные тропинки и мостики. На прибрежной территории обустроены 3 детские и спортивные площадки. В долине реки появилось более десятка пикниковых зон и смотровая площадка, а также свыше полутора тысяч деревьев и кустарников, новые газоны и цветники. Вдоль дорожек 128 энергосберегающих фонарей.

В Северном Чертанове сделали небольшую уютную территорию рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. С учетом сложного рельефа реорганизовали тропиночную сеть, проложив новые прогулочные маршруты и устроив лестничные спуски, пандусы. Дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой, плиткой. Также обустроена спортивная зона и несколько площадок для тихого отдыха – с качелями, лавочками, навесами. В этом же районе благоустроили Кировоградский бульвар — от Сумского проезда, дом 2 до Чертановской улицы, дом 1в.

В Донском районе добавили комфорта и уюта Донскому и Монастырскому скверам, расположенным рядом с Донским монастырем: отремонтировали дорожки, установили новые скамейки, обустроили детскую площадку. Обновили сцену, на которой в праздничные дни проходят выступления артистов и другие культурные мероприятия.

В парке "Сосенки" в Царицыно добавили возможностей для занятий спортом. Молодежь может выплеснуть энергию на памп-треке, скейт-площадке и в ВМХ-парке. Заниматься можно и в вечернее время – в парке установлено более 120 опор освещения.

В районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок озелененную территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневая. В рамках проекта обустроили площадку для выгула собак, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе работ по созданию комфортной среды в Новой Москве. По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города.

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