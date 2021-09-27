Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

В рамках программы "Мой район" появляются новые места для отдыха и современные площадки

В Зеленограде в рамках программы "Мой район" появляются новые места для отдыха, современные спортивные и детские площадки. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе работ по созданию качественной городской среды ряд проектов уже реализовали в Зеленограде. В частности, летом обустроили всю прибрежную территорию Нижнего Каменского пруда и проложили пешеходные дорожки. У воды появились площадки для пикников с беседками. Украшением прогулочной зоны стал пешеходный мостик с ажурными перилами через русло реки Каменки.

Также в районе Крюково идет строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами. Его главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 га. Центрами притяжения поклонников спорта будут памп-трек и лыжероллерная трасса. На территории парка устанавливают удобные скамейки и энергосберегающие светильники.

В Савелках провели благоустройство территории, прилегающей к корпусу 360, знаменитому "Дому-флейте". В 2019 году были созданы бульварная зона и сквер "Флейта". В этом году привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда, где вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны. Рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак.

Еще один проект в Савелках – благоустройство зоны отдыха в 5-м микрорайоне, который находится посреди соснового леса, возле развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе. Наиболее популярная пешеходная дорожка квартала была преобразована в полноценную прогулочную зону с новыми скамейками, фонарями и цветочными клумбами. В ближайшее время будет завершен ремонт восьми детских и спортивных площадок, где установят современные игровые комплексы.

Наряду с этим обновили регбийный стадион, на котором проходят тренировки местной молодежной команды, и создали новую физкультурно-спортивную площадку. На поле с искусственным покрытием можно играть в футбол круглый год. Также реконструировали площадку воркаут. Создали пространство для игры в теннис и баскетбол.

В районе Матушкино благоустроили зону отдыха на Березовой аллее, д. 6-9 – обновили пять детских и пять спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1400 кустарников.

Благодаря реализации новых проектов создания качественного общественного пространства Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее мэр Москвы рассказал, что первые новоселы по программе реновации в столичном районе Зюзино переедут в свои квартиры в октябре. 450 человек въедут в новостройку на Малой Юшуньской улице. До конца года планируется начать заселение еще трех домов.

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