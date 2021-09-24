Сергей Собянин: Москва – самый безопасный регион страны по уровню дорожного травматизма

В столице и по всей стране проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения

За последние десять лет Москва добилась радикального снижения уровня детской смертности и травматизма на дорогах. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что с 20 сентября в Москве и других регионах страны проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделяется снижению дорожного травматизма детей и подростков.

В плане дорожного травматизма Москва уже является самым безопасным регионом страны. Количество детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза – с 12 человек в 2010 году до трех человек в 2020 году. Число пострадавших сократилось на 40% – с 1043 до 634 человек.

Однако это не предел возможного, подчеркнул Сергей Собянин. Столичные власти продолжают наводить порядок на дорогах города. Интеллектуальная транспортная система обеспечивает автоматизированное управление транспортными потоками. Камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и патрулирование сотрудников ГИБДД являются важнейшими инструментами профилактики опасной езды.

Также власти Москвы наводят порядок в работе такси. Недавно внедренная информационная система "Аналитика работы такси" позволяет контролировать режим труда и отдыха таксистов, не допуская переработок и чрезмерной усталости за рулем.

За последние десять лет в столице построили 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысяч новых наземных переходов. Кроме того, установили несколько тысяч новых светофоров.

Ежегодно совместно с ГИБДД проводится анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки. По итогам разрабатываются и реализуются рекомендации, как сделать их безопаснее: установить "лежачий полицейский" или островок безопасности, снизить разрешенную скорость движения или организовать новый пешеходный переход.

Рядом с образовательными учреждениями устанавливают контрастное освещение переходов, что помогает водителям вовремя увидеть пешеходов даже в темные зимние дни. Накануне 1 сентября городские службы и ГИБДД проверяют состояние дорожной инфраструктуры у каждого образовательного учреждения. К концу 2021 года будут подготовлены новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 метров от школ. Их реализация поможет радикально снизить вероятность дорожных инцидентов.

Кроме того, продолжается работа по разъяснению детям правил безопасного поведения на дорогах. В частности, юным пешеходам объясняют, что при переходе через улицу использовать смартфон ни в коем случае нельзя. До конца года планируется разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах Москвы.

Безопасность детей зависит от взрослых. Ожидая зеленого сигнала светофора, вы не только бережете себя — вы спасаете жизнь ребенку, который стоит рядом и берет с вас пример, подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге.

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