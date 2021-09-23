Наталья Сергунина рассказала о благоустройстве парков Москвы

Минувший сезон получился для столичных парков насыщенным и продуктивным

В Москве продолжились работы по благоустройству и совершенствованию столичных парках. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В парках воссоздают исторические цветники и обустраивают новые, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки.

Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным, отметила Сергунина. Так, в парке "Сокольники" после реконструкции открыли большой розарий, в этом году его дополнительно озеленили. В розарии появились новые беседки, лавочки, перголы, сеть фонарей и ландшафтная подсветка. Также отремонтировали дорожки, обустроили комнату матери и ребенка, склад и теплицу для ухода за цветами, обновили Фонтанную площадь.

Парк у Джамгаровского пруда к концу лета стал новой точкой притяжения поклонников экстремальных видов спорта. В нем оборудовали скейтпарк с рампами, рейлами и другими фигурами для трюков. Кроме скейтбордов здесь можно кататься на BMX-велосипедах, трюковых самокатах и роликовых коньках.

Над Олимпийскими прудами в парке Олимпийской Деревни протянулась новая троллейная трасса длиной более 400 метров. Пристегнувшись к стальному тросу, гости парка могут пролететь над водой, наслаждаясь прекрасными видами.

В парке "Ангарские пруды" после капитального ремонта начал работать летний кинотеатр. Для него обустроили сцену и амфитеатр на 300 мест, гримерные комнаты и аппаратную, установили световое и звуковое оборудование и светодиодный экран.

В сквере по Олонецкому проезду оборудовали современную детскую площадку. На ней кроме привычных башенок, качалок и песочниц есть интерактивный центр с играми на ловкость и скорость реакции. Также установлена меловая доска, уличный ксилофон и арка со звуковыми и световыми эффектами — датчики улавливают движения и сопровождают их сигналами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл на Павелецкой площади центральную часть нового ландшафтного парка с открытым амфитеатром, площадью, фонтаном и дорожками. Градоначальник отметил, что здесь создается первоклассное общественное пространство.

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