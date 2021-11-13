Цементный завод в Петербурге затопил отходами реку Каменку

Экологи бьют тревогу

В Приморском районе Санкт-Петербурга возмущённые жители бьют тревогу. Местная река Каменка оказалась буквально забетонирована отходами завода, который расположен неподалёку.

Жидкий цемент течёт из-под стен мини-завода: он работает всего в двухстах метрах от огромного жилого квартала, который продолжает разрастаться. Производство бетона застройщики наладили, что называется, в шаговой доступности - прямо на поле бывшего совхоза. Чтобы не возить издалека и экономить время, а заодно сэкономили и на системе водоотведения. Это выяснили специалисты комитета по природопользованию, которые наведались сюда с проверкой, сообщает "ТВ Центр".

Цементно-песочная смесь не застынет окончательно - воды в ней слишком много. Но густая серая масса похоронила под собой несколько гектаров плодородной земли. Убрать разлив оперативно не получится: в Петербурге уже начались заморозки, а значит серая корка сохранится под снегом до весны. И в следующем году здесь, скорее всего, не прорастёт трава.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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