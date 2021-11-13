ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цементный завод в Петербурге затопил отходами реку Каменку

13:20
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Экологи бьют тревогу

В Приморском районе Санкт-Петербурга возмущённые жители бьют тревогу. Местная река Каменка оказалась буквально забетонирована отходами завода, который расположен неподалёку.
Волонтёры собрали в Коми 150 тонн отходов

Жидкий цемент течёт из-под стен мини-завода: он работает всего в двухстах метрах от огромного жилого квартала, который продолжает разрастаться. Производство бетона застройщики наладили, что называется, в шаговой доступности - прямо на поле бывшего совхоза. Чтобы не возить издалека и экономить время, а заодно сэкономили и на системе водоотведения. Это выяснили специалисты комитета по природопользованию, которые наведались сюда с проверкой, сообщает "ТВ Центр".

Цементно-песочная смесь не застынет окончательно - воды в ней слишком много. Но густая серая масса похоронила под собой несколько гектаров плодородной земли. Убрать разлив оперативно не получится: в Петербурге уже начались заморозки, а значит серая корка сохранится под снегом до весны. И в следующем году здесь, скорее всего, не прорастёт трава.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Производство бетона
Производство бетона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.