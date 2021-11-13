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В Москве с триумфом встретили сестёр Авериных

13:25
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Они удачно выступили в Японии

В аэропорту "Шереметьево" устроили тёплую и торжественную встречу прославленным спортсменкам - Дине и Арине Авериным. Они вернулись домой из Японии после триумфального выступления на Чемпионате мира по художественной гимнастике, сообщает "ТВ Центр".

По итогам турнира в арсенале Арины серебряная медаль, а Дина завоевала три награды высшей пробы и стала 18-кратной чемпионкой мира. Состязания завершились ещё в конце октября. Но сразу после чемпионата спортсменки отправились на заслуженный отдых и вот только сейчас прилетели на Родину.

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Встреча спортсменок - Дины и Арины Авериных
Встреча спортсменок - Дины и Арины Авериных
Встреча спортсменок - Дины и Арины Авериных
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