ВКС России поднимались по тревоге из-за активности в Чёрном море

Самолёты НАТО летают над акваторией

Воздушно-космические силы России и Черноморский флот были подняты по тревоге из-за полётов натовских разведчиков над акваторией. Как сообщили в Минобороны, наша авиация обнаружила и сопроводила четыре самолёта альянса.

В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность со стороны США. Основная деятельность теперь разворачивается в северо-западной части Чёрного моря и носит достаточно агрессивный характер.

Кроме того, по данным Министерства обороны, американский стратегический разведчик подошёл вплотную к нашим границам из воздушного пространства Украины, сообщает "ТВ Центр".

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