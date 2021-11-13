ВКС России поднимались по тревоге из-за активности в Чёрном море

Самолёты НАТО летают над акваторией
Воздушно-космические силы России и Черноморский флот были подняты по тревоге из-за полётов натовских разведчиков над акваторией. Как сообщили в Минобороны, наша авиация обнаружила и сопроводила четыре самолёта альянса.
В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность со стороны США. Основная деятельность теперь разворачивается в северо-западной части Чёрного моря и носит достаточно агрессивный характер.
Кроме того, по данным Министерства обороны, американский стратегический разведчик подошёл вплотную к нашим границам из воздушного пространства Украины, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram