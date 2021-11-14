Стартовал новый розыгрыш призов среди вакцинированных

У всех привитых есть шанс выиграть 100 тысяч рублей

В регионах всё активней внедряют систему QR-кодов. А врачи не устают напоминать, что вакцинация - единственный способ справиться с пандемией и вернуться к полноценной жизни.

14 ноября вступило в силу постановление правительства о дополнительном розыгрыше призов среди привитых граждан. Шанс получить 100 тысяч рублей есть у всех. Главное - завершить курс отечественными препаратами, сообщает "ТВ Центр"

Тем временем врачи с нетерпением ждут, когда в оборот будет запущена вакцина для подростков, сейчас проходит третья стадия испытания препарата. Иммунизацию прошли 56 несовершеннолетних, всего же в наблюдении примут участие три тысячи человек.

Однако учёные уже сейчас готовы подтвердить: детский организм гораздо активней вырабатывает антитела, чем взрослый. Да и сохраняется эффект дольше. А потому старшему поколению так важно не забывать про ревакцинацию.

Всего по стране иммунитет приобрели 48% взрослого населения, что всё ещё крайне мало. Число вакцинированных необходимо нарастить в кратчайшие сроки как минимум до 80%. Вакцинация остаётся личным выбором каждого человека. Однако теперь с введением QR-кодов этот выбор стал ещё наглядней: остаться в треугольнике "дом-магазин-аптека", либо жить полноценной, а главное здоровой жизнью.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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