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В Раде обсудят скандальный закон о переходном периоде

15:02
  • среда
  • 17 ноября 2021

Документ противоречит Минским соглашениям

Правительство Украины внесло в Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". По сути, он перечеркивает все Минские соглашения.
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Представленный документ полностью противоречит договору и нарушает основополагающие права жителей Донецкой и Луганской республик. Например, в предложенной редакции законопроекта официальный Киев отказывается амнистировать участников событий в Донбассе. А Россию называет страной - агрессором.

Кроме того, нарушаются, границы "линии соприкосновения" и игнорируется предоставление самопровозглашённым республикам особого статуса. А деятельность госорганов Украины сводится к проведению военных операций в Донбассе, сообщает "ТВ Центр".

Делается попытка закрепить на законодательном уровне невыполнение социальных обязательств Украины перед своими гражданами. Государство ограничивает права жителей на передвижение. Также новый законопроект предусматривает процедуру люстрации в отношении жителей Республик и существенные ограничения в гражданских и политических правах.

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