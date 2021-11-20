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Акция ковид-диссидентов в Роттердаме закончилась уличными боями с полицией

13:48
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Манифестанты жгли машины

Почти 257 миллионов случаев коронавируса выявлено по всему миру с начала пандемии. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти многих стран вынуждены идти на жёсткие меры. В Австрии 22 ноября начинает действовать общенациональный локдаун.
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В Нидерландах готовятся ввести так называемые санитарные пропуска. В Роттердаме эту новость встретили массовыми беспорядками. В машины спецназа летели булыжники, толпа громила витрины магазинов. Акция противников новых антиковидных ограничений, которые вводят власти Нидерландов, переросли в столкновения с полицией и уличные бои, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты сожгли и разбили как минимум пять автомобилей. Силовики пытаясь утихомирить и разогнать толпу, применили водомёты. Пришлось даже открыть предупредительный огонь в воздух. Семь человек пострадали. Из-за беспорядков, на улицах Роттердама - усиленные патрули. Приостановлена работа общественного транспорта.

Ещё более жёсткие меры со следующей недели начнут действовать в Австрии. Отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Закрываются кафе и рестораны. Локдаун продлится 20 дней. Но и после него, для не привитых, ограничения останутся в силе. Кроме того, Австрия первой в Европе обещает сделать вакцинацию обязательной для всех с 1 февраля 2022 года.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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