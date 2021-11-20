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Вирусолог назвал сроки окончания четвёртой волны коронавируса

19:35
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Пандемия на этом не закончится

Очередная волна коронавируса отступит через неделю-другую. Как рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко, сейчас наблюдается позитивная тенденция – заболеваемость снижается.

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"Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идёт к поправке ситуации", - сказал учёный.

Он отметил, что эпидемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдёт на нет. Поэтому гражданам нужно по-прежнему соблюдать санитарные меры и не забывать о прививках. Вирусолог призвал власти продолжать стимулировать россиян к вакцинации.

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