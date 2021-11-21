Группа туристов в Башкирии попала в снежный плен

Идёт спасательная операция

Мощные снегопады накрыли Башкирию. В республике идёт спасательная операция - в снежном плену оказалась группа туристов из 12 человек, среди них - пятеро детей. Непогода застала их во время катания на квадроциклах.

Сотрудники МЧС уже эвакуировали двух человек. Операция по вызволению остальных продолжается. Работу серьёзно осложняет сильная метель и низкая температура, ночью она упала до минус шести градусов, сообщает "ТВ Центр".

На Камчатке туристов в эти дни предостерегают от выхода на маршруты. На полуострове кружит метель, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В Петропавловске-Камчатском несколько поваленных деревьев повредили припаркованные автомобили. Мокрый снег днём растаял и превратился в огромные лужи, а вечером улицы сковало льдом. В нескольких районах объявлена повышенная опасность схода лавин.

Сложности пешеходам и водителям принёс снежный циклон на Сахалине. После выпадения мокрого снега температура понизилась и дороги превратились в настоящий каток, на трассах региона фиксируют многочисленные ДТП.

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