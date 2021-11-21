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Группа туристов в Башкирии попала в снежный плен

10:13
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Идёт спасательная операция

Мощные снегопады накрыли Башкирию. В республике идёт спасательная операция - в снежном плену оказалась группа туристов из 12 человек, среди них - пятеро детей. Непогода застала их во время катания на квадроциклах.
Российские регионы оказались во власти непогоды

Сотрудники МЧС уже эвакуировали двух человек. Операция по вызволению остальных продолжается. Работу серьёзно осложняет сильная метель и низкая температура, ночью она упала до минус шести градусов, сообщает "ТВ Центр".

На Камчатке туристов в эти дни предостерегают от выхода на маршруты. На полуострове кружит метель, порывы ветра достигают 30 метров в секунду.   В Петропавловске-Камчатском несколько поваленных деревьев повредили припаркованные автомобили. Мокрый снег днём растаял и превратился в огромные лужи, а вечером улицы сковало льдом.  В нескольких районах объявлена повышенная опасность схода лавин. 

Сложности пешеходам и водителям принёс снежный циклон на Сахалине.  После выпадения мокрого снега температура понизилась и дороги превратились в настоящий каток, на трассах региона фиксируют многочисленные ДТП.

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