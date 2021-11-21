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Российские военные подарили сирийским школьникам компьютеры

10:45
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Дети с удовольствием изучают русский язык

Компьютеры, оргтехнику, учебники и письменные принадлежности передали российские военные ученикам сирийской школы в провинции Дераа. Педагоги уверены, что кириллица на клавиатуре подаренных ноутбуков особенно порадует детей, ведь они с огромным интересом изучают русский язык.

Слова, написанные узбекским поэтом, звучат в Сирии на русском языке в исполнении детей из смешанных семей. В школе - гости из России, они по традиции приехали с подарками.

Оргтехника для этой школы - как нельзя более кстати. Учебный процесс теперь пойдёт на новом уровне, в том числе, и в русском классе. Подробнее о подарках сирийским школьникам – в репортаже Алексея Платонова (смотрите видео).

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