Жёлтые жилеты отметили погромами годовщину образования движения

Несколько человек задержаны

Беспорядками и погромами отметили участники акции жёлтых жилетов во Франции третью годовщину создания движения. Несколько тысяч человек вышли на митинг в Париже.

Демонстранты взрывали петарды, поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских камнями и пищевыми отходами. На одной из улиц разгромили автобусную остановку.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Минимум два человека пострадали, ещё двое задержаны, сообщает "ТВ Центр".

В 2018 году, когда движение только образовалось, активисты требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Сегодня они выступают за роспуск правительства и отставку президента.

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