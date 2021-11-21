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Жёлтые жилеты отметили погромами годовщину образования движения

13:23
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Несколько человек задержаны

Беспорядками и погромами отметили участники акции жёлтых жилетов во Франции третью годовщину создания движения. Несколько тысяч человек вышли на митинг в Париже.
Жёлтые жилеты взялись за старое

Демонстранты взрывали петарды, поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских камнями и пищевыми отходами. На одной из улиц разгромили автобусную остановку.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Минимум два человека пострадали, ещё двое задержаны, сообщает "ТВ Центр".

В 2018 году, когда движение только образовалось, активисты требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Сегодня они выступают за роспуск правительства и отставку президента.

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Движение жёлтых жилетов
Движение жёлтых жилетов
Движение жёлтых жилетов
Движение жёлтых жилетов
Движение жёлтых жилетов
Движение жёлтых жилетов
Движение жёлтых жилетов
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