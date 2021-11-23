Танцы вокруг "Северного потока-2": Киев пытается помешать газопроводу

Газопровод сочли геополитическим оружием

История о том, как один Кулеба целый газопровод победил. Глава украинского МИД объявил, что его стране удалось притормозить запуск "Северного потока-2": "Северный поток — 2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта".

Украина в своей борьбе с Россией на всех фронтах пытается присоединиться к большому западному миру, где ее примут, поймут, поддержат. Украина негодует, Украина предостерегает, Украина борется.

Танцы вокруг "Северного потока-2" идут на фоне бешено растущих цен на газ. При этом газопровод спешат объявить геополитическим оружием. Но его ковали на глазах у всей Европы не только коварные русские, но и не менее хитрые немцы? Так получается? Авторитетная Financial Times оповещает нас, что глава газовой компании Украины призвал Европу противостоять "Северному потоку-2". В этой статье британский эксперт по энергетике говорит:

"Нехватка газа в хранилищах и отсутствие поставок из России означает, что нам придется сократить промышленный спрос, чтобы сохранить поставки газа для электрических и тепловых сетей".

То есть заводы придется останавливать, чтобы дать тепло и свет в дома британцев. Читатели Financial Times охотно откликаются. Между тем Германия и Восточная Европа жгут уголь на электричество. И выдают вдвое больше выхлопов по сравнению с природным газом, хотя лепят из себя этаких защитников окружающей среды.

В Европе, как и на Украине, холодает. Зеленая повестка и отказ от ископаемого топлива, безусловно, наше будущее. Но в настоящем как-то холодно и неуютно. BBC, рассуждая о климатическом саммите в Глазго, извещает нас о планах западного мира: перестать сжигать уголь к 2035-му, пересесть на электромобили к 2040.

Если средний европеец, затянув пояс, может купить экологически чистый электромобиль, жителям небогатых стран зачастую и о подержанном дизельном грузовике мечтать не приходится. Тем же украинским политикам импонирует образ могучей державы, которая может что-то остановить, кого-то приструнить, кого-то научить жизненным принципам. Так у них учителя хорошие! Борис Джонсон - один из главных оппонентов "Северного потока-2" - велел, например, Китаю ускориться в прекращении использовании угля, даже срок указал: к 2025 году. А то у Джонсона зеленая повестка горит. На что из Пекина ему ответили: хотите возглавить борьбу за снижение выбросов в атмосферу, учитывайте трудности развивающихся экономик, помогайте технологиями.

Индийский премьер, поддержав западную климатическую повестку, своим европейским коллегам указал – в его стране только реформа энергетики с отказом от угля потребует вложений размером в 1 триллион долларов. Индия "не может игнорировать здравый смысл, собственные интересы и законы физики".

Пока Европа, побежав в зеленое будущее впереди планеты всей, не может помочь сама себе. Хотя бы пережить холодную зиму. Вся эта борьба, в случае с Украиной, объясняется просто, ей до дрожи в коленях хочется сохранить транзит российского газа через свою территорию. Деньги за это получать, да и газ можно приворовывать. Это на Украине отработанная практика. В понедельник украинского премьера осенило: нужно продлить лет на 15 транзитный договор с идеологическим противником "Газпромом". Но договариваться почему-то надо с европейцами.

Холодно как-то у них и печально. Когда в действительности все не так, как на самом деле.

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