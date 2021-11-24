В Германии 16 дней подряд регистрируют новый пик заболеваемости COVID-19

В ФРГ - новый антирекорд

Европа - единственный регион, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Новых случаев на 11 процентов больше, заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает "ТВ Центр".

За последние сутки Германия установила очередной антирекорд - в стране выявили почти 67 тысяч заболевших. Такого не было за всю пандемию. Рост инфицированных в ФРГ фиксируют 16-й день подряд.

Тем не менее, немецкие клиники готовы принимать пациентов с коронавирусом из соседних государств. Как и в прошлую волну, власти решили оказать помощь Нидерландам, где стремительно ухудшается эпидемическая ситуация. Накануне на лечение в ФРГ перевезли первых заболевших.

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