"Категорически рано": Попова о снятии коронавирусных ограничений

Эффективность этих мер трудно переоценить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, что эффективность введенных в связи с распространением коронавируса ограничений трудно переоценить.

"Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Попова добавила, что изменения ситуации с заболеваемостью пожилых будут заметны, когда уровень их иммунизации превысит 60%.

По данным федерального оперативного штаба, в России за все время пандемии COVID-19 выявили 9 400 835 случаев инфекции. Умерли 266 579 пациентов.

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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