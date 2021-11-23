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"Категорически рано": Попова о снятии коронавирусных ограничений

18:41
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Эффективность этих мер трудно переоценить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, что эффективность введенных в связи с распространением коронавируса ограничений трудно переоценить.
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"Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Попова добавила, что изменения ситуации с заболеваемостью пожилых будут заметны, когда уровень их иммунизации превысит 60%.

По данным федерального оперативного штаба, в России за все время пандемии COVID-19 выявили 9 400 835 случаев инфекции. Умерли 266 579 пациентов.

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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