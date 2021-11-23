Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась в два раза от пиковых значений

Мэр сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Евросоюзе

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение последних трех недель резко падает, госпитализация снизилась в два раза от пиковых значений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Самое главное - не только абсолютное значение, но и динамика, динамика очень хорошая", - отметил Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр также сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Евросоюзе.

"Очень забавно смотреть, как иногда мы, знаете, сами себя обнадеживаем или рассказываем об эффективности наших мер, когда волна снижается. Когда она поднимается, мы посыпаем голову пеплом, говорим: "Ой-ой-ой, как плохо". Сейчас мы видим, в Европе что происходит. Буквально месяц тому назад они нас поучали, как жить, говорили о том, что вот в Москве, в России ситуация сложная, а у них все замечательно, потому что они такие меры удивительные предприняли", - сообщил Собянин.

По его словам, сегодня там очень большой подъем заболеваемости. "Все эти оптимистичные реляции закончились, объявляется новый локдаун, новые ограничительные меры, говорят о том, что необходимо соблюдать санитарный режим и так далее", - отметил мэр.

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