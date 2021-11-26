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Лукашенко отказался насильно выдворять беженцев

12:56
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Белоруссию добровольно покинули около тысячи мигрантов

Власти Белоруссии не собираются насильно выдворять беженцев, заявил Александр Лукашенко. Белорусский президент обратился к беженцам в логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе с Польшей.

Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов на границе с Польшей
Сотни мигрантов вылетели из Минска на родину

"Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", - сказал Лукашенко. В то же время, отметил белорусский лидер, страну уже добровольно покинули около тысячи мигрантов.

Лукашенко подчеркнул: в Минске понимают, что беженцы попали в беду. Президент заявил: белорусы, в том числе и их президент, будут делать все, чтобы помочь мигрантам - даже если это не понравится Польше и Латвии, передает агентство БелТА.

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